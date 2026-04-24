Charlize Theron revive episodio de violencia familiar en su infancia

abril 23, 2026

La actriz Charlize Theron reveló detalles de un episodio violento de su infancia, marcado por la muerte de su padre durante una disputa doméstica cuando tenía apenas 15 años.

En entrevista con The New York Times Magazine, publicada el 18 de abril, la ganadora del Oscar habló abiertamente sobre el hecho y el impacto que tuvo en su vida personal.

Relató que la noche del incidente comenzó con una discusión familiar tras un malentendido, en medio de un ambiente tenso debido al consumo de alcohol por parte de su padre.

Explicó que, tras salir del lugar, regresaron a casa, donde la situación se tornó más violenta, al percibir que su padre estaba fuera de control y con una actitud agresiva.

Según su testimonio, el hombre comenzó a disparar contra la vivienda, lo que obligó a Charlize Theron y a su madre a refugiarse en una habitación para protegerse del ataque.

Ante la amenaza, su madre tomó un arma y, en defensa propia, disparó contra él cuando intentaba acceder a más armamento, lo que derivó en su muerte dentro del domicilio.

Por ello, afirmó que este tipo de violencia no es un caso aislado y advirtió que muchas mujeres enfrentan situaciones similares sin recibir apoyo suficiente ni atención adecuada.

También destacó la fortaleza de su madre en el proceso posterior y subrayó la importancia de hablar sobre la violencia doméstica para generar conciencia y evitar más accidentes.