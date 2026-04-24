Fans critican a Logan Paul por comprar mangas de alto valor

abril 23, 2026

El creador de contenido Logan Paul anunció su incursión en el mundo del coleccionismo del manga tras adquirir ejemplares raros de One Piece y Dragon Ball por un total de 550 mil dólares.

Entre las piezas destacan el capítulo uno de One Piece con calificación 9.0, una de las tres copias existentes en ese estado, y el primer capítulo de Dragon Ball con una puntuación de 9.2.

A través de redes sociales, aseguró ser el “orgulloso dueño de los mejores mangas”, lo que generó una reacción negativa entre la comunidad, que cuestionó la autenticidad de su interés.

Los usuarios señalaron que el influencer podría no haber leído los mangas que adquirió, acusándolo de oportunismo y de intentar capitalizar una cultura sin formar parte activa.

Incluso el streamer IShowSpeed expresó dudas sobre el conocimiento de Logan Paul respecto al universo de One Piece, reforzando el escepticismo entre usuarios de internet.

Más allá de la polémica compra, algunos especialistas advierten que la entrada de figuras mediáticas puede elevar artificialmente los precios, afectando el mercado de coleccionistas.