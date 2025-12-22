Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Veracruz

diciembre 22, 2025

Este día, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El frente núm. 23 se mantendrá sobre el noreste de México y se disipará durante la tarde.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país; así mismo, originará un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiación.

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante esta mañana, se mantienen condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 22 de diciembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 22 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 22 de diciembre de 2025:

Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México; además, bancos de niebla y bruma.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en zonas del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Cielo parcialmente nublado, en el transcurso del día, sin lluvia en Baja California y Baja California Sur.

Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península y costa oriental de Baja California; ambiente fresco, y frío a muy frío con heladas en zonas serranas del norte de Baja California.

Durante la tarde, ambiente templado en zonas de Baja California Sur.

Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en zonas de la región.

Cielo despejado, en el transcurso del día, sin lluvia en Sonora y Sinaloa.

Por la mañana, ambiente fresco, y frío a muy frío con heladas en zonas altas de Sonora.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Sonora y Sinaloa.

Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en zonas de la región.

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Michoacán; y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima.

Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Cielo medio nublado a nublado, en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Oaxaca.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Chiapas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Guerrero.

Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas menores a 30 km/h en zonas de Guerrero.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Cielo medio nublado a nublado, en el transcurso del día.

Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco en la mayor parte de Tamaulipas y en sierras de Veracruz, y frío con posibles heladas en la zona montañosa de Veracruz.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan); y puntuales fuertes en Tamaulipas (Mante), Tabasco y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), todas con descargas eléctricas, dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas y Tabasco; así como rachas de hasta 35 km/h en Veracruz.

Cielo medio nublado a nublado, en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Quintana Roo, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán.

Por la mañana, bancos de niebla en el sur de Campeche; y ambiente templado.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Cielo despejado en el transcurso del día, y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con temperaturas menores a -5 °C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en San Luis Potosí (Huasteca), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; lluvias aisladas en zonas de Nuevo León; y sin lluvias en el resto de la región.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y con rachas de hasta 35 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; ambiente frío en zonas serranas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; y muy frío con heladas en zonas altas de Tlaxcala y Puebla.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, y caluroso en el sur de Morelos y el suroeste de Puebla; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y lluvias fuertes en Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), todas con descargas eléctricas, y podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Querétaro y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en zonas de Guanajuato y Morelos.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.