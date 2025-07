Trabajadores del centro de atención a niños y adolescentes migrantes llevan 3 meses sin cobrar

julio 14, 2025

Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- Angustia e incertidumbre viven 30 trabajadores del Centro de Atención a Niños y Adolescentes Migrantes que se ubica en la ciudad de Xalapa, a quienes el DIF estatal les adeuda tres meses de salario, en promedio más de 1.2 millones de pesos.



Quienes pidieron guardar el anonimato por temor a represalias, dieron a conocer que este centro puesto en marcha hace dos años, depende directamente de la Procuraduría de la Defensa del Niño, Niña y Adolescente, a cargo de Liliana López Coronado.



Aseguran que se trata de personal a quienes se les paga como servicios profesionales, por lo que no forman parte de la nómina del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y les renuevan contrato cada 3 meses, el último en abril pasado.



«Nos exigen como trabajadores de base o de contrato, pero no lo somos, nos pagan mensualmente casi 15 mil pesos, pero desde abril pasado no hemos recibido lo que por ley nos corresponde, tenemos familias, compromisos de pago de renta, de servicios, comida y no sabemos cuándo nos van a pagar».



Y es que, dijeron, si buen Liliana López Colorado les pidió apoyo para su campaña para magistrada de la Sala Familiar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, quién incluso, ya cuenta con su constancia de mayoría, ya no les da la cara.



El argumento de sus jefes es que el recurso ya se encuentra en las arcas de la Secretaría de Finanzas y Planeación ( Sefiplan) sin embargo no ha sido gestionado para su dispersión.



«Se justifican diciendo que lo que pasa es que son diferentes grupos o equipos políticos, ellos del diputado federal Zenyazen Escobar García, su esposo de la procuradura, y el de la gobernadora al que pertenece la directora general del DIF».



Acusaron que sus jefes no les permiten acercarse a la directora, Clara Aurora Molina Juárez, mucho menos a la gobernadora Rocío Nahle García, para solicitar el apoyo, pues son amenazados con despedirlos.



Ante está situación hacen un llamado a la mandataria veracruzana para que les apoye y revise la situación de los trabajadores que requieren su salario para sobrevivir.