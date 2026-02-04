SENER anuncia reducción histórica de 20% de deuda de Pemex

febrero 4, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno federal presentó los primeros resultados del Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035, destacando una reducción histórica de 20% en la deuda total de Petróleos Mexicanos, la mejora en su calificación crediticia internacional y un repunte significativo en refinación, producción de combustibles y fertilizantes, informó la secretaria de Energía, Luz Elena González.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que este plan, presentado el 5 de agosto pasado, tiene como eje central recuperar la soberanía y seguridad energética del país, tras décadas —dijo— de endeudamiento y desmantelamiento de la empresa durante el periodo neoliberal.

El punto central del mensaje fue que Pemex logró, por primera vez en años, reducir su deuda total, un resultado que contrasta con el incremento de casi 130% en el endeudamiento registrado en solo una década previa, cuando la petrolera se convirtió en la más endeudada del mundo.

González explicó que este avance fue posible gracias a instrumentos financieros diseñados conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, que permitieron:

• Capitalizar a Pemex

• Cumplir puntualmente todas sus obligaciones financieras

• Avanzar en el pago a proveedores, sin incurrir en incumplimientos en los mercados

Este desempeño, resaltó, ya fue reconocido por las principales calificadoras internacionales.

Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s mejoraron la calificación crediticia de Pemex, reflejo —dijo— de la confianza de los mercados en la nueva estrategia.

En el plano operativo, la secretaria destacó que en 2025 se logró estabilizar la producción de petróleo crudo, garantizando el suministro a las refinerías nacionales, como parte del proceso de reintegración vertical de la empresa, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uno de los datos más relevantes fue el salto en la capacidad de refinación:

• En 2018: poco más de 600 mil barriles diarios

• En 2025: 1.2 millones de barriles diarios

Este incremento permitió elevar la producción de gasolinas, diésel y turbosina, combustibles de mayor valor agregado, así como aumentar su comercialización en 7.8%, apoyada también por acciones contra el comercio ilícito de combustibles.

González resaltó que la estrategia no se limitó al petróleo, sino que avanzó en la reactivación de la petroquímica y la producción de fertilizantes, sectores prácticamente desmantelados en el pasado.

En 2025, la producción de fertilizantes se incrementó en 21%, lo que, afirmó, contribuye a:

• Apoyar al campo mexicano

• Reducir la dependencia externa

• Fortalecer la autosuficiencia alimentaria

De cara a 2026, la secretaria adelantó que la inversión en el sector hidrocarburos aumentará 34%, tanto pública como mixta, para impulsar proyectos estratégicos, modernización operativa y acciones de sustentabilidad orientadas a reducir emisiones contaminantes e incorporar nuevas tecnologías.

Más allá de las cifras, el discurso marcó una narrativa clara: Pemex pasa de ser un problema fiscal a un activo estratégico viable, bajo un modelo de coordinación permanente entre la Presidencia, Hacienda y el sector energético.

“Después de décadas de privatizaciones y desmantelamiento, hoy Pemex se fortalece con trabajo profesional, coordinación institucional y el respaldo de su plantilla laboral”, concluyó González, al reconocer el papel del director general y de los trabajadores de la empresa como pilares de la soberanía nacional.