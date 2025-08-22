Día del Bombero en México: héroes de fuego, salarios de ceniza

agosto 22, 2025

Este 22 de agosto México presume el Día Nacional del Bombero, fecha que recuerda al primer cuerpo organizado en Veracruz en 1873. Sí, esos hombres y mujeres que se juegan la vida entre llamas, derrumbes, fugas de gas y hasta intentos de suicidio. Pero detrás del casco y la sirena hay otra realidad: precariedad, desigualdad y olvido institucional.

Hoy hay alrededor de 20 600 bomberos en activo en el país. El salario promedio apenas alcanza los $9 980 pesos al mes, mientras la jornada se estira a más de 51 horas semanales. Y si hablamos de mujeres, la cifra es insultante: apenas 4 % de la plantilla, con un sueldo de $4 240 pesos, menos de la mitad que sus colegas hombres. En un oficio que exige entregar el cuerpo entero, el machismo sigue cobrando factura.

El problema no es nuevo: equipos obsoletos, uniformes insuficientes y turnos extenuantes. Aun así, cuando una ciudad se ahoga en agua o fuego, son ellos quienes llegan primero. Los mismos a los que después las autoridades “agradecen” con medallas baratas y discursos huecos.

En 2025, un país que se desgarra en emergencias debería responder con lo mínimo: condiciones laborales dignas, equidad de género y presupuesto real. Porque un bombero no debería ser héroe a costa de vivir como mártir.

