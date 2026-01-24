Tormenta invernal provoca lluvias, viento y descenso de temperatura en Veracruz

enero 24, 2026

Redacción/Xalapa. El Servicio Meteorológico Nacional informó que los efectos de la tercera tormenta invernal de la temporada, en interacción con los frentes fríos 30 y 31 y una masa de aire ártico, afectarán al estado de Veracruz con lluvias, viento y ambiente frío, principalmente en zonas serranas.

Pronóstico de lluvias en Veracruz:

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), principalmente en regiones del centro y sur del estado

Presencia de bancos de niebla, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Temperaturas:

Ambiente frío a muy frío por la mañana y noche en zonas montañosas.

Heladas en regiones serranas del centro del estado.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido en zonas costeras y planicies.

Viento:

Viento de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.

En zonas del norte del estado, el viento podría intensificarse de manera ocasional.

Riesgos asociados:

Reducción de visibilidad por bancos de niebla en tramos carreteros.

Posibles afectaciones a la salud por el descenso de temperatura en zonas altas.

Aunque los efectos más severos de la tormenta invernal se concentrarán en el norte y noroeste del país, Veracruz mantendrá condiciones invernales, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, extremar precauciones al conducir y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

