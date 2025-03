Toman secundaria 105 en Xalapa; reclaman asignación de horas laborales

marzo 6, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de 50 trabajadores protestó y tomó la Secundaria Técnica Industrial número 105 en la ciudad de Xalapa, para exigir que se respeta la asignación de horas laborales para siete de sus compañeros, lo que está pendiente desde el año pasado.

Los integrantes de la Delegación D-II-29 de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) colocaron pancartas sobre la fachada del plantel, ubicado en la calle Aguamarina de la unidad habitacional Fovissste.

“No a la discriminación laboral”, “sí al respeto del derecho laboral de los compañeros”, “aquí estamos los que luchamos y enseñamos” y “la educación no se negocia”, se leía en algunas de sus cartulinas.

Los quejosos se manifestaron durante el cambio de turno, alrededor de las dos de la tarde de este jueves 6 de marzo, en busca de una audiencia con las autoridades educativas.

De acuerdo con el secretario general de la delegación II-29 de la Sección 32 del SNTE, Jorge Ángel Sarquiz Zúñiga, los trabajadores aprobaron las evaluaciones de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Veracruz (USICAMM), pero no se les están respetando las horas laborales.

“Hoy tengo un compañero aquí con 18 horas desde el año pasado que no se las dan y fue beneficiado con el resultado del examen y hasta ahorita no tiene, desde el año pasado, no tiene respuesta. ¿Qué pasa? No perjudica a la parte de los estudiantes, no hay quien los atienda, entonces tenemos esa necesidad en todos los momentos”.

El líder sindical indicó que se están otorgando las horas laborales a trabajadores que no son del plantel educativo y eso provocó una gran inconformidad entre el personal sindicalizado.

“Se están brincando a los que ya fueron evaluados, se están brincando a los que sí también salieron beneficiados con buenos resultados y que tienen el derecho por ser parte de esta escuela, de este plantel educativo, no de ahorita, sino de varios años. En este momento te puedo hablar como de 6, 7 casos que en diversas áreas que sí nos preocupan y ahorita nos quisieron mandar por jubilación de una compañera con el 100% de horas de una persona, reitero, no nos quejamos de recibir a alguien nuevo, pero siempre y cuando se respete el porcentaje que los compañeros por derecho tienen para ser beneficiados y crecer en su labor docente”.

Indicó que en dicha secundaria faltan docentes, personal de intendencia y también administrativos para brindar una mejor atención a los estudiantes.

En el plantel hay una matrícula de mil 200 alumnos en los turnos matutino y vespertino. Además hay más de 176 empleados en ambos turnos.