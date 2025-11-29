TEV recibió 58 recursos de impugnacion por asignación de regidurías en 204 Ayuntamientos

noviembre 29, 2025

Xalapa, Ver.- Como parte de la asignación de regidurías para la integración de los 212 ayuntamientos, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha generado una nueva oleada de impugnaciones. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha recibido 58 recursos por el reparto de espacios de representación proporcional.

Hasta este sábado 29 de noviembre, el OPLE ha asignado las regidurías de al menos 204 ayuntamientos, en cuatro momentos distintos; permanecen pendientes ocho demarcaciones que siguen en proceso de revisión e impugnación.

Claudia Díaz Tablada, magistrada presidenta del TEV, informó que los 58 recursos corresponden a apelaciones, inconformidades y también Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC).

Explicó que los JDC suelen ser promovidos por candidatos que consideran tener un mejor derecho o que estiman que el método de asignación no fue aplicado correctamente.

La magistrada recordó que el TEV ya resolvió los 423 recursos relacionados con la elección municipal que renovó las 212 presidencias municipales.

Se prevé que la próxima semana el Pleno del Tribunal sesione para desahogar los primeros recursos vinculados a la asignación de regidurías, a fin de garantizar la cadena impugnativa rumbo al 1 de enero de 2026, fecha en que entrarán en funciones las nuevas autoridades municipales.

Entre los ayuntamientos pendientes de asignación se encuentran Teocelo, Soconusco, Jáltipan, Ciudad Mendoza, Tecolutla, Tamiahua, Santiago Tuxtla y Altotonga.

La elección del 1 de junio fue para elegir 212 Alcaldes y síndicos y 630 regidores, que entrarán en funciones en 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2029.

