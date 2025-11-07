TEV ratifica triunfo de Gustavo Sánchez, como alcalde electo en Camerino Z. Mendoza

noviembre 7, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó por unanimidad la validez de la elección municipal de Camerino Z. Mendoza y ratificó el triunfo de Gustavo Sánchez, candidato del Partido del Trabajo (PT), en la jornada del pasado 1 de junio.

Durante la Sesión Pública de este viernes, el Pleno —integrado por la magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada, la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz y el magistrado Gilberto Constituyente Salazar Ceballos— resolvió que las impugnaciones presentadas por Movimiento Ciudadano (MC) y Morena carecían de sustento.

Tras analizar las pruebas enviadas por el INE, el OPLEV y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Tribunal concluyó que no se acreditó la supuesta compra o coacción del voto, pues las acusaciones resultaron genéricas, imprecisas e insuficientes. Además, las actas de casilla confirmaron que la votación y el cómputo se realizaron sin irregularidades que pusieran en duda el resultado.

El Tribunal también declaró infundados los señalamientos sobre un presunto rebase de tope de gastos de campaña, uso indebido de recursos públicos y violación al principio de equidad. Ello con base en el Dictamen Consolidado INE/CG847/2025, aprobado por el Consejo General del INE, que determinó que el candidato del PT no excedió los límites de gasto establecidos por el OPLEV.

De igual forma, el Pleno declaró inexistente la supuesta violencia política en razón de género alegada por el excandidato de MC, al no existir pruebas sobre la difusión de ejemplares o notas en su contra.

Al no acreditarse ninguna de las irregularidades denunciadas, el TEV confirmó la validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría a la fórmula registrada por el Partido del Trabajo. Con esta resolución, queda firme la victoria de Gustavo Sánchez Ortiz, quien asumirá la presidencia municipal de Camerino Z. Mendoza conforme al calendario electoral vigente.