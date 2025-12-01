TEV válida asignación de regidurías en 38 municipios de Veracruz

diciembre 1, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) validó la asignación de regidurías en 38 municipios, luego del reparto realizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Desde septiembre, el OPLE ha aprobado los acuerdos correspondientes para la integración de los cabildos en 204 municipios; únicamente quedan pendientes ocho, donde continúa la cadena impugnativa relacionada con las elecciones de alcaldes.



Una vez que se definan y confirmen los resultados de esas alcaldías, se completará la asignación de espacios de representación popular. El 1 de enero de 2026 rendirán protesta 212 alcaldes, 212 síndicos y 630 regidores.

En los casos ya asignados, el TEV declaró inoperantes e infundados los juicios promovidos por partidos políticos e integrantes de listas de regidurías inconformes con el reparto hecho por el OPLE. Las sentencias emitidas este 1 de diciembre podrán ser impugnadas ante la Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Argumentos de los juicios y criterios del TEV

Las impugnaciones presentadas señalaban principalmente:

Omisión del OPLE para verificar límites de sub y sobrerrepresentación .

. Falta de asignación de regiduría pese a alcanzar el 3% de la votación .

. Presunta violación al principio de paridad de género .

. Inelegibilidad de candidaturas.

de candidaturas. Omisión en la aplicación de acciones afirmativas.

El TEV resolvió lo siguiente:

1. Sub y sobrerrepresentación

El agravio fue considerado infundado, pues la legislación no establece reglas para verificar estos límites en el procedimiento de asignación.

2. Asignación por alcanzar el 3%

El tribunal aclaró que el 3% es solo el umbral para que un partido pueda participar en la asignación, pero no implica derecho automático a una regiduría.

3. Paridad de género

Los reclamos fueron calificados como infundados, ya que el OPLE realizó los ajustes necesarios para garantizar la paridad total.

4. Inelegibilidad

En los casos donde se alegó que una candidatura era inelegible por supuestamente ejercer autoridad, el TEV determinó que el planteamiento carecía de sustento.

5. Acciones afirmativas

El tribunal concluyó que el OPLE no está obligado a garantizar, en la integración final de los ayuntamientos, el ejercicio efectivo del cargo por parte de grupos con acciones afirmativas.

Municipios validados por el TEV

Medellín

Xalapa

Tlapacoyan

Córdoba

Tuxpan

Río Blanco

San Andrés Tuxtla

Pueblo Viejo

Cerro Azul

Pánuco

Huatusco

Catemaco

Nanchital

La Antigua

Naranjos Amatlán

Cotaxtla

Zongolica

Coatepec

Veracruz

Orizaba

Acayucan

Úrsulo Galván

Tancoco

Coatzintla

Coscomatepec

Tihuatlán

Jesús Carranza

Alvarado

Fortín

Álamo Temapache

Emiliano Zapata

Agua Dulce

Martínez de la Torre

Atzalan

Boca del Río

Tres Valles

Soledad de Doblado

Paso del Macho