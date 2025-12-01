TEV: en Jáltipan se reunieron los requisitos para anular la elección por VPG

Se impugnaron 8 elecciones más, pero no se reunían los requisitos

Xalapa, Ver.– La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, confirmó que la elección municipal de Jáltipan fue anulada tras acreditarse violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG), convirtiéndose en el primer caso en la historia del estado anulado por esta causa.

Díaz Tablada explicó que, aunque se recibieron nueve solicitudes de nulidad por violencia política en distintos municipios, solo Jáltipan cumplió con todos los requisitos que exige el Código Electoral de Veracruz. Fue la diferencia de votos entre primero y segundo lugar el factor determinante.

“Se reportaron varios casos de violencia, pero solo en Jáltipan se reunieron los requisitos para anular la elección. Se acreditó la violencia contra la candidata, sobre todo a través de medios digitales”, indicó.

Por qué solo Jaltipan cumplió los requisitos

La magistrada detalló que la nulidad por violencia política exige cumplir tres elementos: acreditar actos de violencia política de género, que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al 5% y que los hechos hayan sido generalizados o determinantes.

En otros municipios –como Soconusco, Teocelo, Altotonga y Chocamán– sí se acreditaron actos de violencia política, pero la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar superó el 5%, lo que impide cumplir el segundo requisito.

“Había municipios con muchísimos actos de violencia, pero la diferencia era del 6, 8 o 9%. Y se tienen que cumplir todos los elementos. Por eso solo en Jáltipan procedió”, explicó.

Violencia digital: el nuevo patrón

Díaz Tablada subrayó que el caso de Jáltipan reveló un patrón creciente: la violencia política digital, “donde se están buscando nuevas formas para violentar a las mujeres. No podíamos dejar sin sanción este tipo de conductas”, afirmó.

Derivado de esta resolución, el Tribunal ordenó convocar a elecciones extraordinarias en el municipio de Jáltipan y descartó que el tema sea una consigna política, tal como lo denunció Movimiento Ciudadano (MC).

“No hay consigna contra ningún partido. El análisis se hizo con perspectiva de género y conforme a derecho. Se trató de proteger los derechos político-electorales de las mujeres”, dijo.

La resolución del TEV, recordó, podrá ser revisada por la Sala Regional Xalapa y eventualmente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Estamos a la espera de lo que determine la instancia federal, pero nuestra resolución fue discutida y analizada a profundidad”, puntualizó.

Violencia política va en aumento

Díaz Tablada advirtió que la violencia política contra las mujeres aumentó en comparación con el proceso electoral anterior, tanto en candidaturas como entre mujeres que ya ejercen cargos municipales.

“Cada proceso electoral la violencia va aumentando. Somos el segundo lugar a nivel nacional en decretar casos de violencia política de género, después de Oaxaca”, señaló.

La magistrada recordó que también han recibido quejas de síndicas y regidoras en funciones, lo que evidencia que la problemática se extiende más allá de las campañas.