TEV revoca triunfos en 6 elecciones municipales y ordena nuevas constancias de mayoría

septiembre 16, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron modificar los resultados de las elecciones municipales en Ilamatlán, Chicontepec, Chontla, Poza Rica, Tuxtilla y Coauhitlan, lo que derivó en cambios de ganadores de la jornada electoral del 1 de junio de 2025.

En sesión vespertina, modificó el número de triunfos obtenidos por los partidos políticos en la contienda en la que se renovaron las 212 alcaldías de Veracruz.

Ilamatlán: triunfo pasa del PT al PVEM

En el caso de Ilamatlán, el magistrado ponente Gilberto Constituyente Salazar Ceballos propuso anular la votación de cuatro casillas, lo que modificó el cómputo final de la elección.

De acuerdo con el resultado inicial, el triunfo había sido para el candidato del PT, Raúl Mendoza, con 2 mil 801 votos, apenas seis más que la candidata del PVEM, Yuridia Inés Santiago Gopar, quien obtuvo 2 mil 795 sufragios.

Sin embargo, los magistrados determinaron dejar sin validez el recuento realizado el 4 de junio en las casillas 1694 contigua 1, 1696 extraordinaria 1, 1699 y 1700 básica.

Con ello, se revocó la constancia entregada al PT y se ordenó al OPLE Veracruz que, en un plazo no mayor a 24 horas, emita una nueva constancia de mayoría a favor de la fórmula del Partido Verde Ecologista de México encabezada por Yuridia Inés Santiago Gopar.

Chicontepec: PRI desplaza al PVEM

Respecto a la elección de Chicontepec, en la ponencia de la magistrada Claudia Díaz Tablada se anuló la votación de tres casillas por irregularidades en la integración de las mesas directivas, ya que los funcionarios no pertenecían al seccional.

En el cómputo inicial, había resultado ganadora Aristea Fernández de la Cruz, del PVEM, con 7 mil 958 votos, seguida de Noé Torres Martínez, del PRI, con 7 mil 789 votos.

Tras la anulación, el TEV revocó la constancia de mayoría entregada a la candidata del Verde y ordenó al OPLE otorgar la constancia a Noé Torres Martínez (PRI).

Chontla: PRI recupera la elección sobre el PAN

En Chontla, también se modificó el cómputo municipal. Inicialmente, el triunfo había sido para Juan Carlos Santiago Ramírez, del PAN, con 2 mil 440 votos, mientras que el priista José Luis Ponce Zaleta obtuvo 2 mil 397 votos, una diferencia de solo 47 sufragios.

El Tribunal ordenó anular los resultados de las casillas 1461, 1468, 1469 y 1470, donde se detectó un número elevado de votos nulos. Tras el recuento, se determinó regresar al resultado original del 1 de junio, lo que modificó al ganador.

En consecuencia, se invalidó la constancia entregada previamente al PAN y se mandató expedir una nueva a favor de José Luis Ponce Zaleta (PRI).

TEV ratifica triunfos en 23 municipios entre ellos: Papantla, Boca del Río y Pánuco

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvió 23 recursos de inconformidad relacionados con los comicios municipales del pasado 1 de junio de 2025, en los que partidos políticos pedían la nulidad de elecciones, la anulación de casillas e incluso denunciaban presunto rebase de topes de gasto de campaña.

En la mayoría de los casos, los magistrados determinaron ratificar los cómputos municipales y las constancias de mayoría entregadas por el OPLE Veracruz, confirmando los triunfos previamente otorgados.

Caso Papantla: TEV desestima queja de MC

Uno de los expedientes más relevantes fue el de Papantla, donde el magistrado Gilberto Constituyente Salazar explicó las razones que llevaron a mantener el triunfo de Gonzalo Flores Castellanos, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM), sobre el emecista Mariano Romero González.

El ponente señaló que el representante de Movimiento Ciudadano no planteó de manera adecuada su recurso y además presentó fuera de los plazos legales las pruebas para intentar revertir el resultado.

Incluso lamentó que, pese a la campaña mediática contra el Tribunal, los inconformes no aportaron la carga de la prueba suficiente en su recurso de inconformidad.

Municipios donde se validaron los resultados

