Subirá 3 pesos tarifa del Servicio Urbano de Xalapa

agosto 20, 2025

David Arcos/Xalapa. La tarifa del Servicio Urbano de Xalapa (SUX) subirá tres pesos en la capital veracruzana, debido a una propuesta que presentaron los directivos del SUX.

El pasaje pasará de 9 a 12 pesos, pues los concesionarios desde hace un tiempo también habían reclamado una actualización.

El boleto preferencial para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores sería de siete pesos.

En la actualidad, el precio del pasaje es de 9 y 6 pesos para el boleto más económico en la ciudad de Xalapa.

El presidente de la Sociedad Cooperativa del SUX, Óscar Luis Ceballos Ramírez, la propuesta para la actualización de tarifas ya fue presentada al Gobierno del Estado de Veracruz mayo pasado.

Los transportistas han pasado 11 años sin un aumento en las tarifas del Servicio Urbano de Xalapa.

«Desde 2014 no hemos incrementado nuestro pasaje y los costos e insumos están por arriba», expresó.

Buscan ajustar la tarifa del pasaje a la realidad económica actual, ya que los costos de operación han aumentado significativamente en los últimos años.

«Estamos viendo que con base a los incrementos que hemos tenido, sea una tarifa de 12 pesos y 7 el preferencial para poder sostener todos estos insumos», remató.