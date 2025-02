SNTE tiene media centena de maestros comisionados

febrero 28, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El secretario general de la sección 56 del SNTE, José Reveriano Marín Hernández informó que su organización sindical tiene un total de 57 maestros comisionados.

Y otros 30 maestros son optimizados, quienes realizan labores de gestoría del resto de sus agremiados, sin embargo, mencionó que ninguno estaba frente a grupo cuando se les asignó la comisión.

“Tengo 57 titulares electos a través de un proceso democrático apegado a la ley y 30 optimizados diferentes, nosotros agrupamos 30 mil trabajadores entre activos y jubilados, yo cuidé que los míos no estuvieran frente a grupo y por lo tanto no he requerido a nadie”, comentó.

Al opinar sobre la toma de la SEV y la publicación de sueldos y salario de maestros comisionados hizo un llamado a todos a que no se caiga en la guerra sucia ni en la descalificación.

“Que cada quien cumpla con lo que nos toca hacer y que se resuelva la problemática que es lo que fin de cuentas es lo medular”, comentó.