Sistema educativo de Veracruz, humanista y con justicia social: SEV

noviembre 24, 2025

• No existe nepotismo ni influyentismo. No hay tiempo para intrigas o mentiras, asevera la secretaria Claudia Tello al comparecer ante el Congreso del Estado.

• Gestión educativa con legalidad, transparencia y sentido social en más de 25 mil escuelas para más de dos millones de estudiantes en la entidad.

Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2025.- En cumplimiento del mandato constitucional, la Comisión Permanente de Educación y Cultura, integrada por el diputado José Reveriano Marín Hernández y las diputadas Lucía Begoña Canales Barturen e Imelda Garrido Alvarado, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, atendió la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno.

A las 10:06 horas, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, inició la exposición de la funcionaria acerca del trabajo y los logros de la presente administración para garantizar una gestión educativa con legalidad, transparencia y sentido social en 25 mil 339 escuelas para dos millones 33 mil 76 estudiantes con 136 mil 911 docentes en el estado.

Durante el primer año de trabajo, detalló la secretaria, este gobierno ha invertido más de 200 millones de pesos (mdp) para beneficiar a más de 130 mil estudiantes de mil 130 escuelas en casi 200 municipios, con mobiliario, material de rehabilitación, pintura, material didáctico y equipo escolar.

Claudia Tello habló de las acciones de modernización y reorganización como la estrategia Maestro al Aula, el Programa de Organización y Reorientación Técnico Pedagógica con Énfasis en Inclusión (POR TI), Reducción de Carga Administrativa Docente, Mejora Educativa, la plataforma Mi Alumno, la ampliación de la cobertura de becas para la permanencia y conclusión de estudios, la Resignificación de la Función Supervisora y diversas acciones para la revalorización docente.

Destacó también la decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de saldar los adeudos que por años comprometieron las finanzas de la dependencia estatal y cubrir más de 23 mil mdp para el pago de pasivos. Mencionó las más de 250 reuniones con 95 sindicatos, las más de mil 150 personas beneficiadas por el convenio con escuelas normales y asociación de estudiantes y el convenio de certificación laboral con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP).

Hoy, abundó la funcionaria, las universidades e institutos tecnológicos de Veracruz tienen 40 por ciento más de investigadores registrados en el sistema nacional y más de 24 mil estudiantes participaron en ferias científicas y tecnológicas.

De acuerdo con la titular de la SEV, este gobierno logró ubicar a Veracruz en el cuarto lugar nacional en personas alfabetizadas, reduciendo el índice de analfabetismo a menos de 4 por ciento en 11 municipios; más de cinco mil 500 personas aprendieron a leer y escribir y más de 12 mil 600 terminaron primaria o secundaria.

Además, amplió la oferta de programas de estudio acordes con las necesidades regionales y fomentó actividades artísticas y recreativas. A esto sumó encuentros deportivos estatales, actividades comunitarias y formación docente en cultura física. Como resultado del fomento al deporte de competencia, casi siete mil 300 atletas obtuvieron 827 medallas y 420 deportistas y entrenadores recibieron becas por casi 18 mdp.

Refirió las jornadas de sensibilización en las que participaron más de 70 mil personas y más de 320 mil estudiantes fueron valorados en salud en tres mil 814 escuelas.

En el mismo sentido, el gobierno estatal también procura entornos seguros para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, aseguró la secretaria y dio cuenta de cómo las comunidades escolares se organizan en unidades internas de protección civil que reciben capacitación y realizan ejercicios de simulacro ante diversas eventualidades.

Por último, finalizó la secretaria de Educación de Veracruz, en los planteles de la entidad se protege los derechos humanos, se promueve la inclusión con perspectiva de género y se capacita a las y los docentes y trabajadores en derechos de niñas, niños y adolescentes, prevención del acoso y cultura de paz.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron los diputados y las diputadas Dorheny García Cayetano (Morena), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Montserrat Ortega Ruiz (VNU), Elizabeth Morales García (PT) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), con preguntas sobre las acciones para rehabilitar las escuelas dañadas en el norte de la entidad, atención en educación especial e inclusiva, motivo de la remoción o rotación de servidores públicos y la viabilidad de etiquetar recursos de tiendas escolares para proyectos de captación de agua de lluvia y paneles solares.

Además, sobre los candados aplicados para garantizar que en las escuelas no se venda comida chatarra o plásticos de un solo uso, cobertura de psicólogos en secundarias para atención de adicciones, diferencias entre altos mandos de la dependencia, solución a problemáticas registradas en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), planteles con conexión a Internet, garantía de servicios básicos y adaptados para personas con discapacidad, asignación de puestos directivos a personal sin perfil académico y supuesta venta de plazas.

Así como estrategia de la SEV para que escuelas rurales cuenten con infraestructura digna, combate al acoso escolar, protocolos para prevenir conductas de riesgo, auditoría para revisar la asignación de plazas, acciones para fincar responsabilidad a exservidores públicos señalados de anomalías, relación de trabajadores de la SEV con una fundación y los trabajos para garantizar la transparencia en el manejo de las aportaciones de estudiantes de la UPAV.

En la segunda ronda intervinieron los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), Ramón Díaz Ávila (PT), Héctor Yunes Landa (VNU) y Urbano Bautista Martínez (PVEM) y las diputadas Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) y Dulce María Hernández Tepole (Morena), con cuestionamientos acerca de las deficiencias en la construcción del estadio Luis “Pirata” Fuente, seguimiento para que constructoras hagan bien su trabajo, programas de alfabetización, municipios que registren mayores índices de analfabetismo, de qué forma afecta a las instituciones el no cobro de cuotas escolares, relación con los líderes sindicales, cobertura de servicios básicos y digitales a planteles, así como las estrategias para evitar la deserción escolar.

Asimismo, respecto al responsable de los pagos a maestros de la UPAV, regularización legal de escuelas, cambio de institución financiera para pago de la nómina, estrategias para cubrir vacantes temporales, equidad en la asignación de obras educativas, porcentaje de presupuesto ejercido en aulas, nivelación salarial a integrantes de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (Aveli), impacto de las estrategias contra la obesidad y en qué consiste el programa Maestro en el Aula y sus beneficios.

Tras la realización de las dos rondas de preguntas, la Comisión cedió el uso de la voz a las diputadas Astrid Sánchez Moguel (Morena), Tania María Cruz Mejía (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) y Elizabeth Morales García (PT) y a los diputados Héctor Yunes Landa (VNU) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada para los mensajes de conclusión de la comparecencia.

Este ejercicio de rendición de cuentas finalizó a las 12:33 horas.