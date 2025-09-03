SIOP construye colector pluvial en Lázaro Cárdenas; evitará afectaciones a Valle Real

septiembre 3, 2025

Isabel Ortega/Xalapa. El alcalde de Emiliano Zapata, Eric Ruiz Hernández, aseguró que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) es la responsable de la construcción de un colector pluvial en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la Plaza del Juguete.

De acuerdo con el edil, esta obra permitirá a los habitantes del fraccionamiento Valle Real, afectado por inundaciones en junio, evitar daños en futuras lluvias.

Explicó que la SIOP asumió el proyecto debido a la falta de claridad en los límites territoriales entre Xalapa y Emiliano Zapata, ya que si un municipio invierte en la obra de remediación podría ser observado por la autoridad de fiscalización como posible daño patrimonial.

“Recordemos que existe un conflicto entre límites territoriales. Administrativamente, el INEGI lo reconoce como Emiliano Zapata, hasta ahí estamos bien. Sin embargo, ese fraccionamiento no lo autorizó Emiliano Zapata, entonces, ahora sí legalmente no nació en el municipio vecino.

“Sin embargo, pues, estas afectaciones precisamente se reportaron a nivel estatal y estamos trabajando de forma coordinada tanto con el municipio vecino como con la SIOP, la CAEV y todas las dependencias que tienen que ver con este tema, porque, pues, al final, sí fue una lluvia atípica, efectivamente, se azolvaron algunos arroyos de respuesta rápida y, pues, bueno, por ende, dichas afectaciones”, dijo el alcalde.

El munícipe descartó que el ayuntamiento sea responsable de los daños generados y aclaró que desde la construcción del distribuidor vial ya existía el cauce natural.

“Ya solicitamos lo que fue el dictamen de Protección Civil ante la Secretaría de Protección Civil del Estado, que este es el primer paso precisamente para empezar las gestiones y de hecho SIOP ya está trabajando ahí en la zona, en el colector pluvial, desde ahí por La Ciénaga que empezó un socavón”, explicó.