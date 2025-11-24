Gobernadora da jalón de orejas a burocracia de la SIOP “tiempo cuesta”

noviembre 24, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de dar a conocer que por temas burocráticos se registró un desfase en el cumplimiento del portafolios de obras, la gobernadora Rocío Nahle García advirtió que si en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no se “ponen las pilas” ella tendr que meterse directamente en la planeación y ejecución desde su oficina.

Y es que, dijo, ni ella ni el pueblo de Veracruz puede estar a expensar de la burocracia lenta de las dependencias.

“Con la SIOP tenemos en el portafolio un desfasamiento, justamente con ellos me puse a revisar a dónde habían movido, porque de repente teneníamos registrado esta obra y no se inició, se movió la obra está bien”.

Se trata de un tema de burocracia y un tema de administración interna, pero en caso de “no ponerse las pilas” ella tendrá que asumir la planeación y ejecución desde su oficina para dar cumplimiento.

“Así como me metí en salud, en el campo, con lo del gusano barrenador, así me voy a meter, yo no puedo estar, ni los veracruzanos a expensas de la burocracia, pues no, el tiempo cuesta. Todos tenemos que ir a esa velocidad, pero vamos a empujarle un poquito más”, advirtió.