También en la subsecretaría de SIOP habrá relevo, hay que darle celeridad a los trabajos

enero 19, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Además del cambio en la titularidad de la Secretaría de Salud, en la de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) habrá relevo en la subsecretaría, con el objetivo de dar celeridad a las obras que se han planificado para los próximos 5 años, dijo la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria calificó como normal los ajustes en las dependencias, tras el arranque de su administración, pero se ha realizado una revisión y ajustando el paso.

“En SIOP tuvimos mucho trabajo con la contingencia en la huasteca, donde 40 puentes se vinieron abajo, caminos, comunidades, drenaje, todo un tema, más lo que ya traíamos de rezago en mantenimiento carretera. Las últimas dos o tres semanas de diciembre recorrí y supervisé obra, cerramos bien, sin embargo, en Infraestructura se hace un cambio en la subsecretaria, donde una persona, con quien estamos en pláticas con ella, vamos a integrarla para poder acelerar más los trabajos”.

Nahle García agradeció a todas las personas que le han ayudado en el arranque de su primer año, pues es un periodo difícil, sobre todo cuando se trae una velocidad para romper la pasividad de un gobierno anterior.

“Yo les agradezco a todas las personas que me han ayudado en el arranque del primer año, siempre son difíciles y más cuando se trae la velocidad para romper la pasividad de un gobierno anterior, porque cuando un gobierno está saliendo ya está más relajado por la inercia, cuando estamos entrando tenemos que meterle un ritmo más veloz”.

Y es que, señaló finalmente, se requieren ajustes para ir a una velocidad más acelerada y terminar dentro de cinco años con un giro de 180 grados en Veracruz en materia de obras, cultura, turismo y educación.