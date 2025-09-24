Toman SIOP por presuntas violaciones a derechos laborales

septiembre 24, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Empleados de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) protestaron y tomaron las instalaciones de la dependencia por presuntas violaciones a sus derechos laborales.

Mencionaron que ha habido anomalías desde que inició la administración estatal y por ello decidieron hacer visible su inconformidad.

Indicaron que el comedor fue desinstalado desde el inicio de la actual administración, bajo los argumentos de que se iniciaría una remodelación.

“Y los jefes de departamentos, subdirectores, no quieren que los trabajadores coman sus alimentos en sus áreas”, señalaron.

De acuerdo con Luis Manuel González García, secretario general del Sindicato Liberal de Trabajadores al Poder Ejecutivo de Veracruz, al carecer de este espacio se han visto en la necesidad de salir a la calle y usar las banquetas para ingerir sus alimentos.

Indicó que otra de los problemáticas es el

desplazamiento de plazas, lo que afecta a más de 50 trabajadores.

Una de las estrategias que utilizan en la SIOP es no asignarles trabajo para así otorgárselo a otro de la confianza de la nueva administración estatal que encabeza el titular Leonardo Cornejo Serrano.

“Al personal de confianza sí les otorgan actividades y a nosotros nos tienen detenido nuestros derechos laborales”, explicaron durante la manifestación.

Las oficinas de SIOP se localizan sobre la calle Pablo Frutis, de la colonia Badillo, en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz.