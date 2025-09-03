Protesta por mala atención en Instituto de Salud Mental de Xalapa

septiembre 3, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. urora Salgado Morales protestó frente a Palacio de Gobierno, en centro de Xalapa, para denunciar que su hermana padece esquizofrenia y le fue negada la atención en el Instituto de Salud Mental.

La mujer se plantó en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para solicitar la intervención de las autoridades estatales, ya que la integridad física de su familiar está en peligro.

Con una pancarta que mostró en la plaza pública, alzó la voz y recordó que su hermana Clara Amalia Salgado Morales fue diagnosticada con esquizofrenia desde el año 1991.

Desde entonces había sido atendida en el Instituto de Salud Mental pero de repente le negaron el servicio, bajo el argumento de que no necesitaba ayuda especializada.

“Le negaron la atención hace hace como tres meses y después ahorita hace como quince días otra vez, porque según no tenía por qué estar urgencias y ella se había desnudado en la calle y y hace como tres meses ella lastimó a mi hermana con unas tijeras y a mí ahorita estaba desnuda y ya me quería ahorcar y ni así la querían atender”.

Recordó que su hermana se ha desnudado en la vía pública, siendo sometida por policías. Además, ha agredido físicamente a otros integrantes de su familia.

“Entonces, ahorita, este, pues yo pido más que nada que el doctor de urgencias de salud mental del cerro, por favor, que atienda a las personas porque no las atiende, las regresa”, añadió.