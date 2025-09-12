Vecinos piden reparar vialidades de Valle Real 

septiembre 12, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Vecinos del fraccionamiento Valle Real hicieron un llamado a las autoridades municipales para mejorar las vialidades de la zona.

Señalaron que hay reductores de velocidad en malas condiciones además de baches que representan un riesgo para los vecinos.

Por ello, pidieron la atención del gobierno municipal de Xalapa para mejorar las calles y el paso para los peatones.

«Bastantes motociclistas se quejan porque dicen que no está bien hecha esta zona y sí hay bastantes topes, hoyos que no han tapado y es muy molesto. Para las personas que visitan Valle Real es molesto», dijo Manuel Rubio.

Expuso que la zona de la Central de Abasto para el fraccionamiento está en muy malas condiciones lo que es un peligro para quienes pasan por allí.