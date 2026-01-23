Sin escuela, 53 alumnos de kínder en El Castillo

enero 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El Jardín de Niños «Josefina Ramos», ubicado en la congregación de El Castillo, enfrenta una crisis de infraestructura que mantiene a 53 menores tomando clases en condiciones precarias.

Tras el colapso estructural de su antiguo plantel, la falta de un documento legal de «sesión de derechos» impide que el Gobierno del Estado libere los recursos necesarios para concluir la construcción de una nueva escuela.

La directora del plantel, Alejandra Verdejo, con 28 años de servicio en la comunidad, relató que el deterioro de la escuela original llegó a un punto crítico en 2024.

Durante los trabajos de impermeabilización, se detectó una fractura horizontal masiva en el techo. Tras los peritajes de Protección Civil y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el inmueble fue declarado inhabitable por representar un peligro inminente para los alumnos.

Actualmente, los menores reciben clases en un espacio prestado temporalmente por el comisariado ejidal, Jaime Méndez López. Sin embargo, estas instalaciones —que deberán ser entregadas a finales de este año— no cuentan con la ventilación ni la iluminación adecuadas, y el ruido entre las aulas adaptadas dificulta el proceso de aprendizaje.

«Estamos trabajando en condiciones muy incómodas… No son condiciones para atender a niños de preescolar», señaló Verdejo.

Aunque la comunidad recibió 200,000 pesos del programa federal «La Escuela es Nuestra», este recurso solo alcanza para construir una de las cuatro aulas necesarias. La directora enfatizó que el principal freno es la ausencia de una sesión de derechos oficial del terreno. Sin este documento, el Instituto de Espacios Educativos no puede intervenir para completar la obra.

De no resolverse la situación jurídica y de construcción antes de diciembre, los 53 alumnos se verán obligados a regresar a la modalidad virtual. Esta opción es alarmante para la directiva y los padres de familia, ya que gran parte de la población en El Castillo carece de acceso a internet estable y dispositivos electrónicos, lo que vulnera el derecho a la educación de los menores.

La comunidad educativa hace un llamado urgente a las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa y a la SEV para agilizar los trámites correspondientes y garantizar un espacio digno antes de que expire el préstamo del inmueble actual.