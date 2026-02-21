Localizan a hombre sin vida en comunidad de El Castillo

febrero 21, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La mañana de este sábado 21 de febrero se registró el fallecimiento de un hombre en el kiosco central de la localidad de El Castillo, en el municipio de Xalapa, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

De acuerdo con testigos, el hombre permanecía sentado en una de las bancas desde hacía un tiempo considerable sin mostrar movimiento, situación que llamó la atención de personas que se encontraban en el lugar. Ante ello, se realizó el reporte al número de emergencias 911.

Paramédicos acudieron para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, tras valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos preventivos procedieron a delimitar la zona para preservar el sitio.

Más tarde, personal ministerial efectuó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas oficiales del deceso.

Habitantes de la comunidad indicaron que el hombre era conocido en la zona, ya que con frecuencia se le observaba en el lugar y presuntamente residía en la congregación de El Tronconal. De manera preliminar, se señaló que el fallecimiento podría estar relacionado con causas naturales o patológicas, aunque serán las autoridades quienes confirmen esta información.