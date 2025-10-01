Papás bloquean carretera por falta de docentes en telesecundaria de El Castillo

octubre 1, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia de la telesecundaria “José Vasconcelos” de la congregación El Castillo, municipio de Xalapa, se manifestaron este miércoles y bloquearon la carretera Xalapa-Alto Lucero, para exigir la asignación inmediata de dos docentes que hacen falta en el plantel desde el inicio del ciclo escolar.

La protesta se concentró frente a la escuela, a la altura de la colonia Higueras, donde los inconformes denunciaron la grave afectación al aprendizaje de sus hijos por el sobrecupo y la dispersión de los grupos.

Daniel Mujica, vocal y representante del grupo de tercero “D”, declaró que la escuela enfrenta serias complicaciones por la falta de dos profesores que han sido solicitados sin éxito desde el ciclo anterior.

“Nos aplazan, nos aplazan y nos aplazan… exigimos ya que nos envíen los maestros que nos deben”, señaló.

Los manifestantes recalcaron que la situación ha generado un sobrecupo en los salones, lo cual afecta la calidad educativa tanto para los alumnos como para el personal docente, y que la promesa de solución se ha extendido por meses.

Los padres señalaron un intento de la Secretaría de Educación de enviar una directora adicional, medida que fue rechazada categóricamente. Afirmaron que el plantel ya cuenta con una dirección y lo urgente es la cobertura frente a grupo.

«Los salones están con un sobrecupo impresionante, no es calidad para los chicos ni para los maestros», recalcó Mujica.

Los inconformes subrayaron que su reclamo es estrictamente la falta de personal docente y no busca cambios en la dirección escolar. No obstante, sí hicieron un llamado directo a la titular de la Secretaría de Educación, Claudia Tello, para que intervenga de inmediato en la liberación de los maestros.

Los padres de familia advirtieron que la paciencia ha terminado y están dispuestos a radicalizar su protesta.

“Si no hay una respuesta por parte de las autoridades, vamos a irnos a las consecuencias que tengan que ser. Cerraremos calles o en su defecto tendremos que ir a cerrar la calle Enríquez para que la gobernadora nos escuche”, añadió Daniel Mujica.

Los quejosos fueron atendidos por personal de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que prometió resolver la problemática en el plantel educativo, por lo que liberaron la circulación vehicular y dialogaron en las instalaciones escolares.