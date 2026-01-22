Sheinbaum se congratula de buen cierre de 2025

enero 22, 2026

* Diciembre cerraría con 2.3% de crecimiento, anticipa

Carlos Guzmán | Enviado, Puebla.- Durante su conferencia matutina en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó el desempeño positivo de la economía nacional al cierre de 2025, al subrayar que los indicadores confirman una tendencia de crecimiento sostenido, impulsada principalmente por el sector servicios.

Antes de iniciar su mensaje, la mandataria mostró la primera plana de un diario especializado, en la que se resalta que la economía mexicana cerrará el año con un mejor desempeño del previsto.

De acuerdo con el diario, se anticipa un crecimiento de 2.3 por ciento en diciembre, cifra que refleja una evolución favorable de la actividad económica en los últimos meses del año.

Sheinbaum Pardo señaló que estos resultados son consecuencia de una política económica orientada al fortalecimiento del mercado interno, la generación de empleo y el impulso a sectores estratégicos, particularmente los servicios, que han sido un motor clave para la recuperación y el crecimiento.