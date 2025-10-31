Sheinbaum reitera que no cancelará decreto de AMLO que envía aviones de carga al AIFA

octubre 31, 2025

A la una se reunirá con dueños de las tres líneas aéreas mexicas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que el gobierno federal trabaja para resolver la situación generada por la regulación de carga aérea en el Aeropuerto “Felipe Ángeles”, que generó la cancelación de 13 rutas comerciales a a los Estados Unidos, sin poner en riesgo a los usuarios ni afectar la competencia de las aerolíneas.

En respuesta a preguntas sobre posibles tensiones comerciales y la afectación a las rutas aéreas de cara al Mundial de Fútbol del año próximo, Sheinbaum indicó que se pondrá “todo para que se resuelva sin poner en riesgo a los usuarios del aeropuerto internacional”.

Señaló que, aunque se ha sugerido eliminar el decreto de 2023 o realizar otros ajustes, hacerlo sería “muy irresponsable” por el riesgo de saturación en los aeropuertos y porque no se ha visto que afecte la competencia de las líneas estadounidenses.

La presidenta recordó que las propias aerolíneas mexicanas establecieron un acuerdo para distribuir de manera más equitativa los slots, es decir, el número de vuelos asignados a cada línea aérea.

“Estamos de acuerdo en que no se favorezca ninguna línea aérea en el marco de la competencia y de los acuerdos comerciales, pero lo que no estamos de acuerdo es que se ponga en riesgo a los usuarios y que se afecten inversiones ya realizadas en el AIFA”, agregó.

Sheinbaum enfatizó que espera que las decisiones sobre este tema no tengan un trasfondo político ni de apoyo a alguna empresa extranjera, y confió en que se llegará a un acuerdo pronto.

Respecto a la reunión programada para este viernes a la 1:00 p.m., la presidenta detalló que participarán las principales aerolíneas de pasajeros, así como autoridades clave: el director del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, representantes de la Marina y el general Isidro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La reunión servirá para dialogar con las aerolíneas afectadas y sus trabajadores sobre la implementación del decreto y las estrategias para garantizar el funcionamiento eficiente de los aeropuertos.

Sheinbaum concluyó que el objetivo es garantizar la operación segura y ordenada del transporte aéreo de carga, sin perjudicar inversiones ni usuarios, y manteniendo la competencia justa entre las aerolíneas.