Sheinbaum pide aclarar supuesto atentado contra Noboa

octubre 8, 2025
Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles que se aclaren las circunstancias del supuesto atentado en contra del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, luego de que se reportara una agresión al vehículo en el que viajaba.
En su #MañaneraDelPueblo 252 la primera mandataria de la nación fue cuestionada sobre los hechos ocurridos en territorio ecuatoriano, que autoridades locales calificaron inicialmente como una “tentativa de atentado”.
Sheinbaum subrayó que su Gobierno esperará a que las investigaciones avancen antes de emitir una postura formal sobre el caso. “Primero, pues, tiene que aclararse, y después quizá ya podríamos comentar más”, indicó.
La presidenta consideró que, de acuerdo con la información preliminar, el incidente no se trató de un ataque con armas, sino de un acto de agresión menor. “Más que atentado fue pedrada, que se dieron a un auto, porque atentado podría parecer con arma de fuego o algo así; fueron pedradas de un grupo contra su vehículo”, comentó.
El gobierno ecuatoriano informó el martes que un grupo de personas habría lanzado objetos contra el convoy presidencial mientras Noboa realizaba actividades públicas. El mandatario sudamericano resultó ileso.
Las autoridades de Ecuador continúan con las investigaciones para determinar si el ataque fue un acto espontáneo o una agresión premeditada en contra del presidente.