Sheinbaum inaugura la sede de la Administración Nacional de Aduanas

enero 25, 2026

Anuncia que va por recaudar en 2026 1.6 mil millones de pesos en impuestos a mercancías

Carlos Guzmán | Enviado, Nuevo Laredo.- En el último día de su gira por Tamaulipas, este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la sede nacional de la Administración General de Aduanas, ubicada en Nuevo Laredo, una obra que ha generado polémica por su alcance estratégico y presupuestal.

La mandataria estuvo acompañada por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, así como por integrantes de la Secretaría de Marina, la Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, instituciones responsables de la operación y resguardo de las aduanas del país.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo subrayó que la modernización del sistema aduanero está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio “Pepe” Merino, la cual ha avanzado de manera significativa en poco más de un año y medio de administración.

Destacó que actualmente se cuenta con la digitalización total de las aduanas, tanto terrestres —operadas por la Secretaría de la Defensa Nacional— como marítimas, bajo el mando de la Secretaría de Marina, lo que ha permitido fortalecer el control, la eficiencia y la transparencia en los puntos de entrada al país.

En este contexto, la presidenta afirmó que en 2026 se superará la meta de recaudación aduanera, al pasar de 1.35 billones de pesos a 1.6 billones de pesos, gracias al combate a la corrupción y al uso de tecnología en los procesos de control y fiscalización.

Sheinbaum Pardo señaló que este incremento en los ingresos permitirá garantizar recursos para los programas sociales, así como para diversos proyectos estratégicos de la administración pública federal, entre ellos la construcción y modernización de carreteras en distintas regiones del país.

Finalmente, la jefa del Estado mexicano hizo un llamado directo a quienes integran las aduanas nacionales a actuar con honestidad, responsabilidad y cero tolerancia a la corrupción, reiterando que el fortalecimiento de estas instituciones es clave para el desarrollo y la soberanía económica de México.