Sheinbaum difiere de Adán Augusto sobre destape de Andrea Chávez a la gubernatura de Chihuahua

febrero 13, 2026

En MORENA, candidaturas se ganan por encuesta; reitera

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum puso distancia de las declaraciones del excoordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien aseguró públicamente que Andrea Chávez será la candidata de ese partido y futura gobernadora de Chihuahua.

Cuestionada sobre el tema, la mandataria subrayó que en Morena no existen candidaturas definidas por declaraciones personales ni por “destapes” anticipados, sino por un método interno claramente establecido: las encuestas.

Incluso precisó que este tipo de anuncios no corresponden a figuras individuales, sino a la dirigencia nacional del partido.

“En Morena, debería decirlo Luisa María”, afirmó Sheinbaum, en referencia a Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, marcando así un deslinde institucional frente a los dichos de López Hernández.

La jefa del Ejecutivo explicó que el mecanismo de selección de candidaturas mediante encuestas abiertas ha sido clave para el crecimiento del movimiento, ya que no se limita a la militancia, sino que mide el posicionamiento real de los aspirantes ante la ciudadanía en general.

Sheinbaum recordó que ella misma fue candidata presidencial tras ganar una encuesta interna frente a otros cinco aspirantes, proceso que —dijo— garantizó legitimidad y unidad dentro de Morena y sus partidos aliados.

Detalló que el mismo criterio se aplica para gubernaturas, jefaturas de gobierno y otros cargos de elección popular, con un elemento adicional obligatorio: la paridad de género.

“Tiene que garantizarse que sean mitad mujeres y mitad hombres”, explicó, al señalar que en algunos casos se elige a la mujer mejor posicionada para cumplir con la igualdad sustantiva.

La presidenta fue enfática al señalar que cualquier persona que aspire a un cargo debe someterse a ese método, salvo en los casos en que exista una sola propuesta, situación en la que ya no se realiza encuesta.

“Así es como se eligieron todas y todos los candidatos a gubernaturas en 2024, todos ganaron su encuesta”, puntualizó.