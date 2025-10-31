Sheinbaum descarta que rescate de 28 jóvenes en BCS tenga que ver con reclutamiento del crimen organizado

octubre 31, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió este viernes al rescate de 28 adolescentes, casi todos menores de edad, realizado por la Marina frente a las costas de Sinaloa, y aclaró que el caso no tiene relación con reclutamiento del crimen organizado.

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, de los 28 adolescentes rescatados, 27 tienen entre 14 y 17 años, y uno de ellos 18 años.

Todos provienen del estado de Chiapas y se encontraban a bordo de una embarcación que los transportaba desde Sinaloa hacia Baja California.

Durante su conferencia, la presidenta explicó que los adolescentes dijeron que iban a trabajar, aunque aún se investiga el destino exacto y las condiciones de su posible empleo.

“Está detenido el adulto que los acompañaba y se está haciendo la investigación para ver si es exactamente a dónde iban a ir a trabajar y si hay un modelo de explotación infantil que tenga que ser investigado con mayor profundidad, relacionada con trabajo laboral”, indicó.

Al ser cuestionada sobre si se trataba de un caso de reclutamiento por parte de grupos criminales, Sheinbaum fue clara:

“No, no tiene nada que ver con el crimen, es laboral, a menos que hubiera algo que se definiera en estos días de la investigación. Lo que informaron hoy en el gabinete es que son niños y adolescentes de Chiapas que van a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y también Baja California Norte”.

La presidenta añadió que, aunque el esquema laboral en el que estaban involucrados los menores requiere de investigación para determinar si constituye algún delito mayor, hasta el momento no hay indicios de participación de grupos criminales en este caso.

Asimismo, se desconoce información sobre el propietario del barco que los transportaba, y las autoridades continúan recabando datos.

Sheinbaum enfatizó la importancia de seguir el caso con cautela y de garantizar la protección de los derechos de los menores, subrayando que el objetivo principal es prevenir la explotación infantil y no vincular a los adolescentes con actividades delictivas.