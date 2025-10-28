Sheinbaum da inicio a obra de presa El Tunal II

octubre 28, 2025

Se compromete con el gobernador de Durango a irla a inaugurar en 2027

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México dio este martes el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de la presa El Tunal II, una de las obras hidráulicas más importantes para el estado de Durango, con la cual se busca garantizar el suministro de agua potable durante los próximos 50 años a la capital y su zona conurbada.

Durante el arranque de la obra, realizado en el ejido El Nayar, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, destacó que este proyecto forma parte de los compromisos del gobierno federal para asegurar el acceso al agua de calidad y en cantidad suficiente para los duranguenses.

“Con estas dos obras, la presa Guadalupe Victoria —inaugurada en marzo pasado— y la presa El Tunal II, se va a garantizar el abasto de agua potable para la ciudad de Durango durante los siguientes 50 años”, afirmó Morales.

El funcionario detalló que la nueva presa representará una inversión federal de alrededor de 4 mil millones de pesos, en beneficio directo de más de 300 mil habitantes de la capital duranguense.

Por su parte, el gobernador Esteban Villegas Villarreal celebró el inicio de la construcción de la presa, una obra que —dijo— la población de Durango esperó por más de siete décadas.

“Teníamos 70 años pidiendo la presa El Tunal II, 70 años de mucha lucha. Pasaron muchos presidentes de la República y con usted se logra concretar este sueño que tenemos los duranguenses”, expresó el mandatario estatal.

Villegas subrayó que el proyecto no solo garantizará agua limpia y segura para la población, sino que también permitirá cerrar pozos y recuperar los mantos freáticos, contribuyendo a la sustentabilidad hídrica del estado.

“Vamos a cerrar los pozos y dejar descansar los mantos freáticos para que se recarguen. Cuando haya sequía, podremos volver a echarlos a andar. Es garantizar el agua para los próximos 50 o 70 años”, añadió.

El gobernador informó además que el gobierno estatal ya trabaja en la interconexión de los tanques de la potabilizadora, lo que permitirá que la ciudad cuente con servicio de agua las 24 horas del día, los siete días de la semana, mientras avanza la construcción de la nueva presa.

“Hoy es un día histórico. Durango renace. Con su apoyo, presidenta, Durango vuelve a creer en que sí se pueden hacer las cosas”, sostuvo Villegas.

En su intervención, el subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zataráin, explicó que la presa El Tunal II estará ubicada a 15 kilómetros río arriba de la presa Guadalupe Victoria y tendrá una altura de 98 metros y una longitud de 280 metros, con capacidad para almacenar 126 millones de metros cúbicos de agua.

El proyecto incluye la construcción de una obra de toma, una planta de bombeo, un acueducto de 11 kilómetros y una planta potabilizadora, con lo que se producirán mil 500 litros por segundo de agua en beneficio de más de 340 mil habitantes.

“Con esta capacidad podremos sacar de operación 69 pozos del acuífero Valle de Guadiana, que actualmente presenta problemas de calidad del agua por la presencia de flúor y arsénico”, explicó Zataráin.

El funcionario precisó que este año se invertirán 300 millones de pesos para las primeras etapas, mientras que el resto de los recursos se aplicará progresivamente hasta concluir la obra.

Durante la construcción se prevé la generación de mil 400 empleos directos y dos mil 800 indirectos, con una fecha estimada de conclusión para el primer trimestre de 2028.

“La obra de desvío estará lista en abril del próximo año. De esta manera, aseguramos que el proyecto avance conforme al calendario previsto”, puntualizó.