Sheinbaum confirma fin de decreto para importar “autos chocolate”

enero 2, 2026

El lunes dará detalles al respecto

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que da por concluido de manera definitiva el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, vigente desde 2022.

La disposición fue publicada el 31 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y marca el cierre de una política que permitió la legalización de alrededor de tres millones de unidades en todo el país.

La mandataria adelantó que el gobierno federal ofrecerá una explicación más amplia la próxima semana:

“Lo vamos a informar el lunes con más detalle. Hay un estudio que hace la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y Comunicaciones y Transportes, de que el objetivo original del decreto ya había sido cumplido y que en realidad estaban entrando vehículos ya muy antiguos y que no necesariamente cumplían con el decreto. Entonces, por eso se toma esta decisión, y el lunes o martes ya lo informamos con todo detalle”.

De acuerdo con Sheinbaum, las dependencias federales concluyeron que el objetivo inicial de dar certeza jurídica a millones de propietarios, particularmente en estados fronterizos y del norte del país, ya se había alcanzado.

Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a ingresar vehículos más antiguos y en malas condiciones mecánicas y ambientales, que no cumplían con los criterios establecidos originalmente.

Este fenómeno, explicó, derivó en la decisión de no prorrogar más el programa, que se mantuvo vigente mediante sucesivas ampliaciones durante la administración pasada y el primer tramo del actual gobierno.

El programa de regularización fue lanzado en 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de:

• Reducir el uso de autos irregulares en la comisión de delitos,

• Dar certeza patrimonial a sus propietarios,

• Fortalecer la recaudación local mediante el cobro de un aprovechamiento.

Desde su inicio y hasta su conclusión, cerca de 3 millones de vehículos fueron incorporados al registro nacional, lo que permitió a sus dueños contar con placas y documentos en regla, además de generar ingresos adicionales para las entidades federativas.

La presidenta precisó que los detalles administrativos y transitorios del cierre del programa —incluidos los trámites ya iniciados y las disposiciones para quienes se encuentran en proceso— se darán a conocer el lunes o martes por las secretarías involucradas.