Sheinbaum aclara que no hay fusión, sino alianza especial entre Viva y Aerobús

diciembre 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el acuerdo anunciado entre Viva Aerobús y Volaris no se trata de una fusión entre ambas aerolíneas, sino de una “alianza especial” cuyo objetivo principal es incrementar la inversión y ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas, tanto en el mercado nacional como internacional.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que los directivos de ambas empresas acudieron a informarle sobre el acuerdo alcanzado, el cual —subrayó— mantiene las dos marcas de manera independiente, pero permite coordinar esfuerzos para fortalecer la industria aeronáutica del país.

“No es una fusión, digamos, de las dos empresas, sino una alianza especial entre Viva Aerobús y Volaris. Su objetivo es invertir más, no solamente agruparse, sino comprar más aviones, invertir en talleres y ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas”, señaló.

La mandataria destacó que esta alianza contempla una inversión relevante para incrementar rutas y operaciones, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también con proyección hacia Europa y otros destinos internacionales, lo que contribuirá al crecimiento del turismo y la conectividad aérea de México.

Sheinbaum precisó que el acuerdo aún deberá ser analizado por la Comisión Nacional Antimonopolio, instancia que realizará la revisión correspondiente para garantizar que la alianza se mantenga dentro del marco legal y no afecte la competencia.

“Todavía tiene que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que hará su revisión en su momento. Evidentemente tiene que estar en el marco de la ley”, afirmó.

No obstante, la presidenta consideró positiva la iniciativa al señalar que fortalece a las empresas mexicanas, fomenta la inversión y genera mayor competencia frente a aerolíneas nacionales y extranjeras.

“Creo que es algo bueno que aumente la inversión y que crezcan las empresas mexicanas en la industria aeronáutica. Va a aumentar el turismo y también la competencia”, concluyó.