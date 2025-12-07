SESVER contabiliza 15 brotes de coxsakie en la entidad veracruzana

diciembre 7, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Al momento se han reportado 15 brotes de coxsackie en la entidad veracruzana, principalmente en el sur, pero con pocos casos, aseguró el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón.

El también director de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), aclaró que el cierre de escuelas por la presencia de casos de este virus, se deriva del protocolo de atención establecido por las autoridades sanitarias.

“El cierre de escuelas es parte del cerco sanitario. Ha habido 15 brotes con pocos casos, porque se limitan rápido, aunque es muy contagioso, es muy poco letal, no tienen mayores problemas”.

Recordó que estos brotes se registran principalmente donde hay cambios bruscos de temperatura, así como humedad, como es el caso del sur de la entidad.

De acuerdo a las autoridades de Salud el Coxsackie es un tipo de enterovirus que vive en el intestino humano y se transmiten principalmente por vía fecal-oral o por secreciones respiratorias.

Alertan a la población que en caso de que los niños o niñas presenten fiebre superior de 39 grados, ampollas en manos, dolor de cabeza y pies o llagas en la boca, puede padecer coxsackie, que se contagia fácilmente y afecta principalmente a memores de 5 años.

Es necesario evitar la automedicación y acudir a la unidad de salud más cercana, además implementar el lavado de manos frecuente, limpiar y desinfectar áreas comunes con cloro, consumir alimentos desinfectados, beber agua hervida o clorada, usar cubiertos individuales, evitar saludar de beso, extremar la higiene al cambiar pañales, lavar juguetes y objetos que se usen con frecuencia.