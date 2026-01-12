‘Se van a quedar con las ganas los opositores de vernos pelear con Trump’: Sheinbaum

‘Se van a quedar con las ganas los opositores de vernos pelear con Trump’: Sheinbaum

enero 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ella no se va a pelear con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró que México mantendrá una relación bilateral basada en el diálogo, el respeto y la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que lanzó una dura crítica contra la oposición, a la que acusó de promover una campaña de desprestigio contra el país en el extranjero.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum fue cuestionada sobre las recientes declaraciones del mandatario estadounidense de una posible intervención militar en México, y el contexto político en el que se produjeron.

Al respecto, señaló que más allá de las motivaciones de Trump, lo que sí es evidente es que la oposición mexicana ha buscado sistemáticamente proyectar una mala imagen del gobierno de México en Estados Unidos.

“La oposición en México lo que ha estado buscando, y lo ha manifestado durante todos estos meses, es una mala imagen del gobierno de México en Estados Unidos. Toda esta idea de que aquí protegemos a la delincuencia organizada, de ‘narcopresidente’ o ‘narcocandidata’, viene de una campaña de ellos, pero se van a quedar con las ganas de vernos pelear con el presiónale Trump”, sostuvo.

La mandataria consideró que estos señalamientos forman parte de una estrategia política ante la falta de respaldo ciudadano dentro del país.

Incluso, advirtió que sectores opositores apuestan a la intervención extranjera como vía para debilitar a su gobierno.

“¿Qué pretenden ellos? ¿Qué les gustaría? La intervención de Estados Unidos en México. Esa es la verdad. Como no tienen apoyo popular en nuestro país, creen que tienen que ir a buscar desde fuera para afectarnos”, afirmó.

Sheinbaum comparó esta postura con el conservadurismo del siglo XIX y acusó a la oposición de mantener una visión que apuesta por que “desde afuera vengan a gobernarnos”.

En ese sentido, subrayó que buscar apoyo internacional para golpear al gobierno mexicano es una actitud contraria al interés nacional.

Frente a este escenario, la presidenta enfatizó que su administración continuará enfocada en dar resultados, gobernar con honestidad y fortalecer el proyecto de nación, sin caer en provocaciones ni confrontaciones innecesarias con Estados Unidos.

“Vamos a buscar siempre una buena relación con Estados Unidos, en el marco de nuestros principios, porque le conviene al pueblo de México y le conviene a la nación”, puntualizó.

Añadió que, si bien no se trata de hacer campañas políticas en territorio estadounidense, sí es importante que el pueblo de Estados Unidos conozca lo que se está haciendo en México, y destacó que, pese a los intentos de desprestigio, existe una buena opinión del gobierno mexicano en ese país.

Sheinbaum también sostuvo que su gobierno denunciará abiertamente a quienes buscan desacreditar a México en el extranjero. “¿Quién va a buscar fuera del país el apoyo que no tiene aquí? Pues solamente el que no quiere a México”, sentenció.

Finalmente, la presidenta dejó en claro que no caerá en una confrontación personal o política con Donald Trump, como —dijo— desearían algunos sectores opositores.

“Les hubiera gustado que dijeran que se peleó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump. No, pues no. No nos vamos a pelear”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre si seguirá aplicando la llamada “estrategia de Kalimán”, Sheinbaum respondió con una frase contundente: “Sí, cabeza fría. Serenidad y paciencia”, reafirmando que su gobierno privilegiará el diálogo y la estabilidad en la relación bilateral.