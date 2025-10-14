Secretaria de Salud refuerza acciones en 5 estados afectados por lluvias

octubre 14, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX .- El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el sector salud ha enfrentado con éxito los retos derivados de la reciente emergencia meteorológica, al mantener la operación de los hospitales y reforzar la atención médica en comunidades incomunicadas mediante brigadas móviles.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que los hospitales del país “funcionaron bien” y sólo registraron daños menores, como filtraciones o fallas eléctricas que ya fueron corregidas.

Tres hospitales —en Chicontepec, San Bartolo y Huehuetla— operan temporalmente con plantas de emergencia.

“Los servicios están funcionando, pero ahora los retos tienen que ver con la incomunicación y con algunos deslaves”, señaló Kershenobich.

Para atender a la población sin acceso a unidades médicas, se desplegaron 471 brigadas federales de vacunación integradas por personal de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar.

El objetivo es alcanzar más de mil brigadas en los próximos días, conformadas por un médico, una enfermera y un promotor de salud.

Asimismo, se han activado brigadas de vectores para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente dengue, en los estados más afectados.

En total, operan 35 brigadas en San Luis Potosí, 30 en Querétaro, 12 en Puebla y 63 en Veracruz, encargadas de fumigar viviendas y eliminar criaderos.

Kershenobich destacó que, tras las lluvias, el riesgo de dengue aumenta, por lo que se reforzarán las acciones de fumigación y limpieza en la Huasteca hidalguense, potosina, queretana, poblana y veracruzana.

Recordó que en 2024 se registraron 13 mil 845 casos y 25 defunciones, mientras que en lo que va de 2025 hay 3 mil 71 casos y cinco fallecimientos, lo que refleja una tendencia a la baja que se busca mantener.

En total, el personal de salud desplegado en acciones de emergencia asciende a 5 mil 859 trabajadores, incluyendo mil 600 integrados en 227 brigadas y 46 unidades médicas móviles.

El titular de Salud también anunció el inicio de la campaña invernal de vacunación 2025-2026, que incluye la aplicación de dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo.

“La meta es vacunar a 50 millones de personas: 35 millones contra influenza, casi 11 millones contra COVID y cuatro millones contra neumococo”, detalló.

Los grupos prioritarios son niños de seis meses a cinco años, adultos mayores, personal médico y personas con comorbilidades.

Además, destacó que por segundo año consecutivo la vacuna contra influenza se fabrica en México, y que el país contará con vacunas contra COVID basadas en tecnología de ARN mensajero.

Kershenobich concluyó que, aunque no hay un alto número de hospitalizaciones derivadas del fenómeno meteorológico —con 90 pacientes atendidos y sin defunciones—, la Secretaría de Salud mantendrá vigilancia epidemiológica y atención médica continua en las zonas afectadas.

