Kershenobich y la Secretaría de Salud reiteran advertencia sobre daños mortales por consumo de refrescos en México

agosto 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Salud federal, David Kershenobich, reiteró este martes la advertencia que el consumo excesivo de refrescos y bebidas azucaradas causa como responsable de uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus en México, de la cual el país es, de manera vergonzosa, campeón mundial.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el funcionario y especialista en medicina interna, así como ex director del Instituto Nacional de la Nutrición (INNSZ), presentó un informe sobre el impacto de estas bebidas en la salud de la población mexicana, donde también alertó sobre su relación con enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con sus datos, el consumo de refrescos se atribuye a uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y a uno de cada siete de enfermedades cardiovasculares en el país.

Kershenobich detalló que cada mexicano ingiere en promedio 166 litros de refrescos al año. Una botella de 600 mililitros equivale a entre 12 y 15 cucharadas de azúcar, lo que convierte a México en uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo.

El secretario explicó que aunque muchos piensan que beber refresco “una vez no pasa nada”, el problema surge cuando el consumo es diario y excesivo, generando graves consecuencias a largo plazo.

Además, subrayó que este hábito inicia desde la infancia: siete de cada diez niños y adolescentes consumen refrescos y otras bebidas azucaradas, incluso en el desayuno, lo que favorece la aparición de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

El funcionario también reveló que cuatro de cada diez menores en México presentan sobrepeso u obesidad, condiciones que se ven potenciadas por el consumo elevado de azúcar.

Finalmente, Kershenobich puntualizó que la obesidad es un problema creciente que comienza en la niñez, continúa en la adolescencia y se agrava en la edad adulta, generando un impacto acumulado en la salud pública del país generando ya un exceso de demanda de diálisis y que amenaza con colapse el sistema de salud del país.