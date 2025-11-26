Senadores se confrontan por críticas de Noroña a alcaldesa de Uruapan

noviembre 26, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Senadoras de Morena, Partido Verde y PRI fijaron postura sobre las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien calificó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, como “ambiciosa por el poder” en medio de la crisis que enfrenta tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Las opiniones reflejaron divisiones internas en el oficialismo y críticas desde la oposición por lo que consideraron expresiones misóginas e insensibles en un contexto de violencia política de género.

La senadora de Morena, Lucía Trasviña subrayó que México es un país con libertad de expresión y que cada legislador debe ser responsable de lo que dice.

Sin embargo, cuestionó que la prensa señale únicamente a Fernández Noroña mientras —dijo— otras figuras políticas incurren en expresiones ofensivas.

“Somos un país libre, hay libertad de expresión, cada quien puede expresarse con esa libertad y cada quien es responsable de lo que en un momento dado pueda vertir. Yo respeto definitivamente a todos”, afirmó.

Trasviña evitó respaldar directamente al senador, pero insistió en que existe un trato desigual cuando se analiza la conducta de actores políticos:

“¿Por qué no cuestionan a Lilly Téllez? (…) Nos ha tratado de narcogobierno, de asociarnos con narcos. Yo también tengo familia. ¿Por qué solamente cuestionan a un senador?”.

Aseguró que no avala la misoginia ni la violencia de género “venga de quien venga”, y pidió abordar la discusión desde el contexto más amplio de violencia contra las mujeres en el país.

Recordó casos históricos de agresiones y feminicidios contra defensoras de derechos humanos y llamó a los medios a “ayudar a construir” un entorno de respeto.

La senadora Juanita Guerra, del Partido Verde, consideró que cada servidor público debe asumir la responsabilidad de sus declaraciones, especialmente cuando estas se dan en un momento delicado para una mujer que enfrenta violencia política y personal.

“Cada quien que expresa algo algún comentario debe de hacerlo con un sentido común pero sobre todo con respeto a las y los ciudadanos”, señaló.

Consultada sobre si declaraciones como las de Fernández Noroña dañan la imagen de Morena, Guerra respondió que cualquier expresión “fuera de consideración y respeto” afecta no solo a un partido, sino a la política en general: “La política es el arte del buen servicio, y debemos conducirnos con respeto”.

La senadora Claudia Anaya, del PRI, fue la más crítica, al afirmar que Fernández Noroña no muestra disposición a reflexionar sobre su conducta y que sus declaraciones son ofensivas hacia la alcaldesa.

“Somos seres humanos y erramos, pero lo valioso es la capacidad para reflexionar. Yo no veo eso en él.”

Cuestionó además la reacción del gobierno federal. Consideró “tibia” la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solo llamó al senador a ser empático, sin reprobar la forma en que se dirigió a Quiroz.

También criticó que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, defendiera al legislador: “La secretaria hasta lo encubre, diciendo que es doblemente juzgado por ser polémico.”

Anaya acusó al oficialismo de tener un “feminismo selectivo” que ignora abusos internos:

“Yo veo a las morenistas enamoradas de sus golpeadores, enamoradas de Noroña, enamoradas de Cuauhtémoc Blanco, de Félix Salgado Macedonio, de David Monreal, en fin, ellos tienen un feminismo selectivo, en donde critican, juntan y atacan a quienes tienen conductas, pues sí, impropias hacia las mujeres, pero si son de ellos, si son militantes, si son morenistas, hasta los que tienen el feminismo totalmente fuera de lugar, pero ese es el exceso de poder en la cúpula morenista”.