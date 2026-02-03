“Migajero del poder”; ‘Alito’ y Noroña intercambian insultos

febrero 3, 2026

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, protagonizaron un intenso intercambio de ataques personales a raíz de la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado.

El conflicto se inició cuando Fernández Noroña, en una transmisión de su canal, calificó la salida de Adán Augusto como “un error” y señaló que la oposición ya estaba celebrando.

Dirigiéndose a Moreno, lo describió como “un ser miserable y deleznable” que “no le debe más que agradecimiento a Adán Augusto”. Además, lo acusó de ser “un agente de la CIA” y “un traidor a la Patria“.

En respuesta, Alejandro Moreno publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al legislador morenista, al que llamó “changoleón apestoso” y “narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder“. Moreno afirmó que Fernández Noroña debería “lavarse el hocico” antes de pronunciar su nombre.

El líder priista vinculó la salida de Adán Augusto López con el crimen organizado, declarando: “Les dirigía un solapador del crimen organizado. ¿Con qué cara se atreven a mirar a este enorme país?”. Añadió que Fernández Noroña no tiene “dignidad, honor y mucho menos valor”.

‘Alito’ extendió sus acusaciones a todo el partido oficialista, afirmando: “Morena es el partido del crimen organizado y eso en México no tiene cabida. Convirtieron a nuestro país en un cementerio”. Aseguró que el PRI regresará al poder y hará pagar a los morenistas por sus presuntos delitos.

Por su parte, Fernández Noroña reiteró en su videocharla que Moreno es “un ser ruin” y pronosticó la desaparición del PRI: “Es el dirigente nacional de un partido que desaparece el año entrante, el PRI, les pido ni un voto al PRI”.