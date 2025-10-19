SEDESOL acompaña a familias afectadas con apoyo solidario en Álamo y Poza Rica

octubre 19, 2025

Álamo, Ver., domingo 19 de octubre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) mantiene la atención integral a las familias afectadas por las recientes inundaciones en los municipios de Álamo y Poza Rica, en los sectores asignados al Gobierno del Estado.

Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de limpieza en viviendas, calles y espacios públicos, con el objetivo de restablecer condiciones adecuadas de salubridad y seguridad para la población.

En las colonias Ejido Pueblo Nuevo y Gabino González, de Álamo, se distribuyen apoyos consistentes en víveres, ropa, cobijas, artículos de limpieza, kits de higiene personal, calzado y alimentos para mascotas, a fin de cubrir las necesidades básicas de las familias.

Las acciones se desarrollan de manera interinstitucional y coordinada con autoridades federales, estatales y municipales, así como con organismos de auxilio, enfocadas en restablecer los servicios esenciales y contribuir al bienestar de las comunidades que resultaron con mayores daños.

La Secretaría de Desarrollo Social reafirma su compromiso de acompañar a la población durante todo el proceso de recuperación y fortalecer las condiciones de vida de las familias veracruzanas, porque todas nuestras acciones son Por Amor a Veracruz.