Plan Tajín: más de 18 mil comidas calientes y 9 mil paquetes alimentarios a población vulnerable 

octubre 19, 2025

Poza Rica, Ver., domingo 19 de octubre de 2026.– A través del Plan Tajín, el Gobierno del Estado continúa atendiendo a las comunidades afectadas por la vaguada y la depresión tropical 90E. Con unidades terrestres, marítimas, cocina móvil y brigadas especializadas, la Secretaría de Seguridad Pública despliega apoyo humanitario en las zonas más vulnerables.

Del 9 al 18 de octubre, el personal de la SSP sumó el rescate y trasladado a albergues de 4 mil 61 personas, garantizando su seguridad y resguardo. Asimismo, entregó cerca de 18 mil 333 raciones de comidas calientes y 9 mil 774 paquetes alimentarios, asegurando la alimentación de las familias damnificadas.

En el marco de las labores de saneamiento, las brigadas del Plan Tajín efectuaron la limpieza y desinfección de 575 viviendas y negocios, así como el saneamiento de 2 mil 636 metros cuadrados de calles, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y facilitar el restablecimiento de las actividades cotidianas en las comunidades afectadas.

De igual forma, la Secretaría reportó la entrega de 708 kits de limpieza y reafirmó que los trabajos de asistencia continuarán de manera permanente mientras sea necesario.