Refugios temporales en Poza Rica ofrecen alimentación, atención médica y apoyo psicológico

octubre 22, 2025

>Cuatro bebés han nacido durante la emergencia.

>Reciben a familias de colonias urbanas y comunidades rurales de Ilamatlán.

Poza Rica, Ver., miércoles 22 de octubre de 2025.- A 12 días de la contingencia, el Gobierno del Estado, en coordinación con autoridades municipales, mantiene atención integral y permanente en los cuatro refugios temporales habilitados, donde actualmente permanecen 344 personas, luego de las inundaciones ocasionadas por la vaguada y depresión tropical 90E.

En estos espacios se brinda alojamiento, alimentación completa -desayuno, comida y cena-, así como cuidado médico, vacunación y apoyo psicológico; también se ofrece asesoría jurídica y apoyo para la reposición de documentos personales como actas de nacimiento.

La Secretaría de Salud y el DIF Municipal, organizan el trabajo de equipos multidisciplinarios que atienden a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad.

Asimismo, se han implementado dietas para personas con diabetes, hipertensión y mujeres embarazadas, quienes cuentan con áreas especiales y seguimiento médico constante. Lo anterior, ha permitido el nacimiento de cuatro bebés, recibiendo atención hospitalaria y acompañamiento posterior en los refugios.

Además de la población refugiada de las colonias Morelos, Las Granjas e Ignacio de la Llave, atiende a familias provenientes de comunidades del municipio de Ilamatlán que sufrieron de los efectos de los desbordamientos de ríos y deslaves.

Los refugios en Poza Rica son la Casa del Migrante, en avenida Papantla s/n, colonia Jardines; el Centro Recreativo del SUTERM, ubicado en Guardería y Alcatraz, colonia Ampliación Salvador Allende; la Casa de la Cultura de Poza Rica y el Centro Comunitario Los Sauces.