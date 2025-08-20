El registro del apoyo a la Palabra es directo y sin gestores: Sedesol

El registro del apoyo a la Palabra es directo y sin gestores: Sedesol

agosto 20, 2025

Xalapa, Ver., miércoles 20 de agosto del 2025.- El Gobierno de Veracruz reitera que ninguna persona, gestor o dependencia ajena a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está autorizada para inscribir o solicitar información sobre el programa Apoyo a la Palabra – Plan México.

Las solicitudes se reciben únicamente a través de la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios, conforme a la disponibilidad presupuestal y visita territorial.

El procedimiento de selección y dictaminación se realiza con base en la información sociodemográfica y socioeconómica proporcionada por la persona solicitante, a través de visitas de campo o contacto directo con el equipo de facilitadores debidamente identificados.

El equipo territorial de Sedesol es el único facultado para identificar a la población beneficiaria, bajo los criterios de elegibilidad y conforme a la disponibilidad presupuestal.

Cualquier otra vía es falsa y constituye una práctica irregular. Si alguien ofrece gestionar el ingreso a cambio de dinero, documentos o promesas, no lo permitas ni entregues información.Para dudas, aclaraciones o denuncias, está disponible 22-84-88-08-46, extensión 310.