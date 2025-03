Se identificó a quienes enviaron  perfumes explosivos en Papantla 

marzo 10, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se ha identificado a los responsables de la distribución de perfumes que “explotaron” cuando fueron manipulados por personas que los recibieron como obsequio en el municipio de Papantla, indicó la gobernadora Rocío Nahle García.

La Jefa del Ejecutivo Estatal refirió que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo la investigación de estos hechos, donde se causaron lesiones a cuando menos dos personas de la zona norte.

“Me pasaron reporte de los Papantla, se tienen identificadas a las personas y a la persona que recibió el producto, está trabajando la Fiscalía”.

Hasta el momento, dijo, no hay detenidos, sin embargo se tienen identificados.

“Están relacionados, desgraciadamente, las conductas antisociales derivan muchas veces a nuestros jóvenes que han tomado conductas fue de, o que son adictos, se relacionan con personas no adecuadas, cada tema se revisa, pero esto no es pretexto, pero nadie debe ser violentado, hoy me lo reportaron, se tiene a las personas identificadas, al que recibió el producto y los que lo enviaron”.

Y es que, hay que recordar que la presidencia municipal de Papantla emitió un comunicado a la población para que tuvieran cuidado cuando les llegue un paquete que no solicitaron.

Asimismo, confirmaron las autoridades municipales que fueron entregados en domicilios particulares.