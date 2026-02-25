Veracruz refuerza abasto de medicamentos en la zona serrana sur

febrero 24, 2026

Hospitales y centros de Salud de la zona serrana del sur de Veracruz recibieron 26 mil 315 piezas de medicamentos y 3 mil 801 unidades de material de curación, con una inversión total de 721 mil 729 pesos, distribuidas mediante las Camionetitas de la Salud y las Rutas de la Salud.

Esta tercera entrega estatal, realizada de forma coordinada por la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, fortalece el suministro médico en comunidades de difícil acceso y permite avanzar hacia niveles de abasto cercanos al 90 por ciento, reduciendo el rezago en la disponibilidad de medicinas.

⇒ La secretaria de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García, y el delegado estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, recorrieron unidades médicas de Coatzacoalcos y de las localidades Lomas de Barrillas, Canticas, Barrancas, Pajapan, Mecayapan, Soteapan, el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tatahuicapan y el Hospital Comunitario de Tonalapan, donde supervisaron inventarios y condiciones de atención.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a participar en las campañas gratuitas de vacunación y reiteraron la disponibilidad de biológicos en las unidades médicas del estado.

Estrella Trujillo Hernández, residente de Pajapan y usuaria del Centro de Salud local, destacó que ahora puede acceder a vacunas y tratamientos sin costo adicional, “antes el Centro de Salud no estaba así de surtido; cuando nos recetaban un medicamento teníamos que comprarlo en farmacia, lo que afectaba la economía familiar, pero ahora ya está mejor”.

De igual forma, Evelyn de Luna, de la comunidad Barrancas en Minatitlán, señaló que ha disminuido la incertidumbre por la falta de medicamentos y vacunas, además de reconocer el seguimiento que brinda el personal médico al esquema de vacunación y consultas de sus hijos.