Se eleva a 25 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

septiembre 19, 2025

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ajustó este viernes 19 de septiembre la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa; elevando a 25 víctimas mortales tras el accidente del pasado 10 de septiembre.

En la lista de personas finadas, las autoridades añadieron el nombre de Jovani Martínez Llanos de 17 años; María Salud Juaurrita de 35 años; y Jaime Javier Becerra.

Al corte de las 10:00 de la mañana de este viernes, las autoridades de salud se reportó que 21 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la Ciudad de México, y 38 han sido dadas de alta.

Entre las personas que fallecieron tras la explosión se encuentra Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa accidentada; también se encuentra la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre tras presentar quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Norma Chávez Ortega, de 50 años; Armando Antillón Chávez, de 45 años; Daniela Barragán, de 19 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noe García Morales; José Gabriel Hernández Méndez de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores; Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Jesús José Tovar García de 40 años, y Eduardo Romero Armas de 30 años, perdieron también la vida tras la tragedia.

También están en la lista: Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Gilberto Arón, de 47 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años.