Muere conductor de la pipa que explotó en Iztapalapa

septiembre 17, 2025

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que el número de personas fallecidas tras el incendio de una pipa de gas LP en Iztapalapa ascendió a 19, luego de que el conductor del vehículo, identificado como Fernando Soto Munguía, de 39 años, perdiera la vida la noche del 16 de septiembre.

La víctima presentaba quemaduras en el 90% de su cuerpo y permanecía internada en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.

De acuerdo con el reporte oficial, 32 personas continúan hospitalizadas, cinco de ellas en estado grave, mientras que se han dado de alta a 33 pacientes que recibieron atención médica especializada. Entre los heridos se encuentra Jaclyn Azulet, una bebé de dos años trasladada a un hospital en Galveston, Texas, donde su estado se reporta como “crítico estable”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que el conductor ya contaba con dos accidentes previos y en esta ocasión manejaba a exceso de velocidad, rebasando los 40 kilómetros por hora. El peritaje confirmó que no existían baches u obstáculos que justificaran la volcadura.

La explosión ocurrió el 10 de septiembre cuando una pipa de gas de la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza, volcó y provocó una fuga masiva en el puente de la Concordia. Las llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura, afectando vehículos particulares, transporte público y peatones.