Sube a 30 el número de fallecidos en Veracruz, refirió Laura Velázquez

octubre 16, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El número oficial de personas fallecidas en el estado de Veracruz a consecuencia de las lluvias e inundaciones de la semana pasada subió a 30, informó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

La funcionaria federal indicó que en el caso del número de personas no localizadas, este se mantiene en 18.

En entrevista desde la ciudad de Poza Rica, señaló que la emergencia en los cinco estados que sufrieron afectaciones por lluvias no ha acabado.

“Hubo una modificación, tenemos todas las noches una reunión con la presidenta de la República, en Puebla continuamos con 23 municipios afectados, con 18 personas lamentablemente fallecidas y 5 no localizados. En Veracruz tenemos 40 municipios afectados, lamentablemente 30 personas fallecidas y 18 personas no localizadas. En San Luis Potosí 12 municipios afectados sin personas fallecidas ni no localizadas. En Querétaro 8 municipios afectados, una persona fallecida y 0 personas no localizadas y en Hidalgo tenemos 28 municipios afectados, 21 personas fallecidas y 49 personas no localizadas”.

Velázquez Alzúa indicó que las acciones prioritarias en este momento están enfocadas a la limpieza de casas y calles de los municipios afectados, en el caso de Veracruz, enfocados en los municipios de Álamo y Poza Rica.

“Tenemos todo muy bien distribuido en los refugios temporales, tenemos alimentación, hay agua, servicios de salud, servicios básicos eléctricos, internet y telefonía. En realidad ahorita en lo que estamos dando todos los esfuerzos es en la limpieza de calles y de casas”, explicó la Coordinadora Nacional.

LA EMERGENCIA NO HA ACABADO

La titular de PC Nacional dijo que la emergencia no ha concluido, toda vez que hay una cantidad importante de servidores públicos dedicados a la atención de la población, quienes no se retirarán de las zonas afectadas.

“En este momento el Gobierno Federal, los estados y los municipios estamos enfocados en atender a la población en todo lo que se requiera”.

Aseguró que no hay afectaciones a la salud, no se tienen riesgos sanitarios y las personas cuentan con alimentos y agua.