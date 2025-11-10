Nuevos ataques de EU contra embarcaciones dejan seis fallecidos
noviembre 10, 2025
Estados Unidos ejecutó dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental que, según fuentes oficiales, dejaron seis personas muertas.
El Pentágono informó que las operaciones se dirigieron a lanchas vinculadas supuestamente al contrabando de drogas y que los ataques se realizaron en aguas internacionales.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que en cada embarcación hubo tres tripulantes calificados como “narcoterroristas” y que todos perdieron la vida por los impactos de misiles y munición empleada en la acción. El departamento de Defensa destacó que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses.
Organizaciones internacionales señalan que la evidencia pública es limitada, pese a que se difundieron videos y comunicados, no se ha presentado un informe independiente que confirme la relación entre las embarcaciones y redes terroristas o que explique cómo se identificó a los tripulantes antes del ataque.
Expertos en seguridad marítima advierten que estos ataques en alta mar plantean dudas jurídicas y políticas, pues afectan la cooperación con países de la región, mientras que defensores de derechos humanos y varios gobiernos han pedido investigaciones independientes y la publicación de pruebas antes de normalizar esta práctica.